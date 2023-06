Senado celebra 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil

Os 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) serão comemorados em sessão especial no Plenário do Senado na segunda-feira (19), a partir das 10h. A homenagem atende a requerimento ( RQS 344/2023) do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e outros parlamentares.

Fundada em 10 de junho de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade beneficente de assistência social, de finalidade filantrópica e cultural. O senador Zequinha Marinho destaca que a SBB traduz, produz e distribui a Bíblia em diferentes formatos.

“Para cumprir sua missão, a organização busca oferecer o texto bíblico em diferentes formatos, procurando atender também às necessidades específicas dos mais variados públicos. Não somente oferecer o texto, mas discuti-lo e fomentar a reflexão a partir dele”, aponta o parlamentar no requerimento.