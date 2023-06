Senador Irajá defende papel de fiscalização do Legislativo

O senador Irajá (PSD-TO) ressaltou, em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), a importância do papel de fiscalização exercido pelo Legislativo. O parlamentar destacou seu comprometimento em trabalhar pelo povo tocantinense,e "nãopara atender interesses de um ou de outros".

— Para minha surpresa, tem gente que critica este papel de fiscalização das senadoras e dos senadores. Não querem, por exemplo, que o senador Irajá trabalhe na defesa do interesse dos tocantinenses. Já diz a sabedoria popular: quem não deve não teme. Então, quem hoje critica o nosso trabalho de fiscalização não deve estar administrando da maneira correta ou está com medo de perder os seus privilégios — disse.

O parlamentar expressou a sua preocupação com os problemas enfrentados no estado do Tocantins, como as mortes na rede de saúde pública, o aumento da violência, o abandono dos produtores rurais e os aumentos de tributos. Segundo o senador Irajá, é necessário priorizar esses problemas. Avisou que não vai ignorar o que "vem sendo feito de errado" no estado.

— Olhar e cobrar mudanças no estado é um dever que tenho como senador e não vou parar até que o povo do Tocantins seja bem tratado nos hospitais, viva sem violência, que tenha garantido emprego e renda, que são essenciais à cidadania e também à sua dignidade — declarou.

O senador afirmou ainda que, somente este ano, já conseguiu liberar mais de R$ 130 milhões para os municípios do Tocantins, sendo mais de R$ 31 milhões destinados à área da saúde. Segundo ele, os recursos vão ajudar a construir o novo hospital do Bico do Papagaio, a implantação de uma policlínica em Araguaína e a construção do Samu em Gurupi.

— Vamos continuar aprovando leis, criando as políticas públicas necessárias, aprovando medidas e, principalmente, fiscalizando toda e qualquer ação que tenha influência na qualidade de vida da nossa gente. Criticar os graves erros e propor soluções ao governo do Tocantins não é apenas o meu dever, a minha obrigação, mas também é ajudar todos os seus 139 municípios — concluiu.