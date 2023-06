Beto Faro anuncia visita de Lula ao Pará

O senador Beto Faro (PT-PA) comunicou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14),que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, no próximo final de semana, da entrega de222 casas do Residencial Eduardo Angelim, construídas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida no município de Abaetetuba (PA). A iniciativa faz parte da retomada do programa habitacional.

— Presidente Lula, tenha a certeza de que será uma recepção grandiosa do povo, que o espera, que lhe deu apoio sempre, que lhe deu a vitória no primeiro e no segundo turnos das últimas eleições e que esperava por esses anúncios, esperava por essas obras, pela retomada de obras.

Beto Faro observou que Abaetetuba tem um grande déficit habitacional e há muito tempo aguarda a retomada do programa.

O senador também informou que, após a inauguração, Lula seguirá para Belém. Segundo o parlamentar, o presidente participará da assinatura de protocolos e convênios, onde serão anunciadas diversas medidas e ações para a cidade que receberá a COP-30, em 2025. Ele informou que os preparativos estão em andamento para aprimorar a infraestrutura.