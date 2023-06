Zequinha presta homenagem aos 112 anos da Assembleia de Deus

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) homenageou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), a igreja evangélica Assembleia de Deus, pelo aniversário de 112 anos de fundação no país, comemorado no dia 18.

— Neste fim de semana estaremos na capital do estado para participar das festividades que certamente vão ocorrer, principalmente lideradas pelo pastor Samuel Câmara, que é o pastor da Igreja-Mãe, lá na [travessa] 14 de Março, no centro de Belém — informou.

O parlamentar destacou a trajetória da igreja e o desafio enfrentado pelos missionários suecos que vieram da América para implantação da instituição religiosa, fundada no Pará em 1911.

— Eles chegaram sem falar português, com muita dificuldade, mas, como foram enviados pela Igreja Batista americana, se aproximaram do pastor batista em Belém, que lhes deu o porão da igreja para ficarem lá. E ali germinou essa semente; semente que cresceu, tornou-se uma grande árvore, que tomou conta do Brasil e de grande parte dos países no mundo todo — enfatizou.

Zequinha parabenizou os membros da congregação de diversas igrejas do estado e lembrou a celebração do culto realizado no Auditório Petrônio Portela, no Senado. Ainda na tribuna, o senador destacou a sessão solene que será realizada no Plenário da Casa na segunda-feira (19) em homenagem ao aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil.

— Tivemos a presença de um grande número de convenções ou representantes de convenções, [...] tanta gente para agradecer a Deus por estes 112 anos [...] Segunda-feira, dia 19, estaremos aqui, neste Plenário, recebendo uma multidão de lideranças de todo o Brasil para realizarmos uma grande sessão solene onde vamos comemorar, também, os 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil — concluiu.