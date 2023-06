CRE vota nesta quinta nomes para embaixadas na Austrália, Itália e Romênia

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) se reúne nesta quinta-feira (15), a partir das 10h, para sabatinar três indicados para chefiar missões diplomáticas do Brasil. A votação das indicações ocorrerá no mesmo dia. Os nomes indicados são para as embaixadas brasileiras na Austrália, na Itália e na Romênia. A pauta da comissão também tem 10 acordos internacionais que precisam de ratificação do Congresso.

O diplomata Claudio Frederico de Matos Arruda é o indicado para a embaixada do Brasil na Austrália ( MSF 24/2023 ). Ele é o atual embaixador brasileiro em Londres, na Inglaterra. Também já foi cônsul-geral em Nova York, chefe da assessoria diplomática da Vice-Presidência da República e chefe do cerimonial da Presidência do Senado. A embaixada do Brasil na Austrália também cuida das relações do país com as nações de Fiji, Ilhas Salomão, Nauru, Papua Nova Guiné e Vanuatu, todas na Oceania.

Renato Mosca de Souza é o indicado para a embaixada na Itália ( MSF 29/2023 ). Atualmente ele é o cônsul-geral do Brasil em Vancouver, no Canadá. Antes disso foi embaixador na Eslovênia e chefe do cerimonial da Presidência da República. A embaixada brasileira em Roma também acumula as representações do país em Malta e em San Marino.

Para a embaixada na Romênia, o nome indicado é o de Ricardo Guerra de Araújo ( MSF 25/2023 ). Hoje ele chefia a missão diplomática brasileira na Nigéria.

Acordos

A CRE também pode votar 10 documentos internacionais na quinta-feira. Entre eles, estão acordos de cooperação em segurança regional entre países do Mercosul ( PDL 934/2021 ) e de cooperação jurídica com o Marrocos ( PDL 645/2021 ) e acordos para estabelecimento de zona de integração fronteiriça com o Peru ( PDL 289/2021 ), para coproduções audiovisuais com a África do Sul ( PDL 1.130/2021 ) e para intercâmbio de informações tributárias com San Marino ( PDL 1131/2021 ).