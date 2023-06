CCJ recebe relatório sobre indicação de Zanin ao STF nesta quinta

Cristiano Zanin (E) reuniu-se com senadores da bancada do PT (na foto) e de outros partidos nesta quarta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) receberá nesta quinta-feira (15), às 9h, o relatório do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A sabatina de Zanin está confirmada para a próxima semana .

O relatório vai apresentar o currículo e o histórico do indicado aos membros da CCJ antes da sabatina e da votação. Diferentemente do que acontece nos relatórios para outras proposições legislativas, o texto de Veneziano não vai conter voto favorável ou contrário à indicação. Isso acontece porque, na avaliação de autoridades pelo Senado, a votação é secreta.

A indicação de Cristiano Zanin chegou ao Senado na última segunda-feira ( MSF 34/2023 ). O advogado foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.

A CCJ deve votar a escolha na próxima quarta-feira (21), logo após a sabatina. No mesmo dia o tema deverá ir a Plenário, segundo confirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.