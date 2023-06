Comissão de Esporte será instalada na quarta-feira

A nova comissão vai debater a legislação para as práticas desportivas" alt="" - Foto: Flávio Almeida/Prefeitura Municipal de Vitória

Com a eleição do presidente e do vice-presidente, a Comissão de Esporte (CEsp) inaugurará seus trabalhos na quarta-feira (14).

A CEsp foi uma das novas comissões permanentes criada pelo PRS 63/2023 ,apresentado pelaComissão Diretora do Senado Federale aprovado em Plenário em 6 de junho. A resolução desmembrou a competênciada Comissão de Educação, Culturae Esporte(CE),que tratava do tema, e a renomeou Comissão de Educação e Cultura.

A Comissão Diretora argumentou, para a criação do colegiado específico para legislar e debater as questões sobre as práticas desportivas, que o esporte brasileiro vem ganhando importância mundial; além de ser uma ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano, e um instrumento de mudanças positivas na sociedade.

Haverá uma adaptação no número de parlamentares na Comissão de Educação e Cultura. Serão 21 integrantes a partir de 2025 (atualmente são 27 membros titulares). Já a Comissão de Esporte contará com 11 membros.

A sessão ordinária da CEsp será realizada logo após a reunião da Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD), que está prevista para 14h.