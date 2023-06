Comissão do Hidrogênio Verde debate investimentos no setor

AComissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde (CEHV)promove nesta quarta-feira (7), às 14h, audiência pública virtual interativa sobre investimentos no desenvolvimento da produção de hidrogênio no Brasil.

Foram convidados para o debate o vice-presidente de Setor Privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Jorge Arbache; o economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil, Luiz Alberto Esteves; o gerente executivo da Caixa Econômica Federal, Lucas Iglesias Maia; o gerente de Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, Luciano Müller Gil Cardoso; o gerente do Departamento de Energia Elétrica do BNDES, Guilherme Oliveira Arantes; e representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco da Amazônia e da empresa Unigel.

A realização da audiência atende ao plano de trabalho da CEHV, proposto pelo presidente do colegiado, senador Cid Gomes (PDT-CE), e aprovado em 19 de abril. O senador Cid apresentou requerimento ( REQ 5/2023 ), aprovado em 31 de maio, que acrescentou representante da Unigel entre os convidados; na ocasião, eleressaltou que a Unigeltinha anunciadoa construção da primeira fábrica de hidrogênio verde no Brasil em escala industrial.

A comissão especial sobre hidrogênio verde foi criada em 14 de março pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o objetivo de fomentar o hidrogênio verde como fonte energética no Brasil . Segundo o ato de Pacheco, é preciso avaliar políticas públicas e priorizar as propostas em tramitação no Congresso sobre o tema. A comissão é temporária e vai funcionar em 2023 e 2024.