Izalci critica declarações do ministro Rui Costa sobre Brasília

O senadorIzalciLucas (PSDB-DF), em pronunciamento nesta segunda-feira (5),lamentou as declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, dadas à revistaVeja,em que classifica Brasília como “ilha da fantasia” e como um lugar onde“fazer o errado, para muitos, é que é o certo”. Para Izalci, o ministro proferiu mentiras “patéticas e risíveis” que merecem repúdio da população brasileira e deveria ter vergonha de repetir um discurso “tolo, distante da realidade da capital do país”.

— Destilar o ódio à capital de todos os brasileiros, colocá-la de costas para a população é, sim, a intenção do Sr. Rui Costa e dos seus, mas não vamos permitir que se destrua um passado de avanços e, principalmente, o futuro promissor de nossa nação — afirmou.

Na avalição do senador, a fala do ministro não causa surpresa e deixa claro “de onde saiu a digital que incluiu, no arcabouço fiscal, a agressão ao Fundo Constitucional do Distrito Federal”. Ele se refere a uma emenda incluída no projeto de novo marco fiscal (PLP 93/2023) que propõe reduzir a correção anual do fundo a partir de 2025, gerando perda de seu valor.

Izalci afirmou que Costa deveria se retratar e aconselhou o ministro a “dar uma voltinha para conhecer realmente a capital do país”.

— A todos que não conhecem, de fato, o Distrito Federal, a 10 quilômetros do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, temos Santa Luzia, Estrutural, o Sol Nascente, várias regiões carentes no DF. O que o ministro deveria fazer, em vez de chegar ao aeroporto e vir direto para o Palácio (normalmente com o carro oficial fechado), ele deveria dar uma passadinha, tem muito lugar para ele passar.

O senador também cobrou do governo o envio de um projeto de lei ao Congresso para garantir arecomposição dos vencimentos dos agentes da segurança pública do DF.