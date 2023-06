Izalci cobra cumprimento de acordo para reajuste de policiais e bombeiros do Distrito Federal

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) cobrou do governo federal, em pronunciamento nesta sexta-feira (2), o cumprimento de acordo feito com a bancada do Distrito Federal visando ao reajuste de 18% para as forças de segurança pública locais. Segundo o senador, há mais de dez anos a categoria não recebe reajuste na remuneração.

O senador lembrou que, no final de abril, foi feito um acordo com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), determinando que até 31 de maio seria enviado o projeto com o reajuste de 18% para a Polícia Militar (PMDF), a Polícia Civil (PCDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-DF) do Distrito Federal, o que não foi cumprido.

— Fomos surpreendidos com uma proposta do governo de dividir em três vezes: R$ 2 mil, em 2023, 9%; R$ 4 mil, em 2024; R$ 4 mil, em 2025. É inadmissível, tendo em vista que o Orçamento já está resolvido, a questão orçamentária e financeira. Não tem motivo nenhum para se parcelar isso aí — disse.

O parlamentar fez um apelo ao governo para que o acordo doreajuste salarial das forças de segurança do Distrito Federalseja cumprido.