CE debate redes de educação básica no novo Plano Nacional de Educação

A Comissão de Educação (CE) debate na segunda-feira (29), às 9h, o tema "As redes de educação básica: prioridades e demandas no novo Plano Nacional de Educação (PNE)”.

A audiência pública faz parte de um ciclo de debates do colegiado para discutir estratégias e diretrizes que devem nortear a elaboração do novo PNE (2024-2034) e atende a requerimento do presidente da CE, Flávio Arns (PSB-PR).

Entre os convidados estão a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Kátia Helena Schweickardt; o vice-presidente daUnião Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)Pernambuco, Natanael José da Silva; o secretário de Estado da Educação da Paraíba, representando o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), Antonio Roberto Souza; e o presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), Manoel Humberto Gonzaga Lima.

A reunião será remota e interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania, na internet, em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.