Pauta verde vai acelerar comércio Brasil-Holanda, destaca futuro embaixador

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (25) a indicação do diplomata Fernando Simas Magalhães para a chefia da Embaixada Brasileira nos Países Baixos (Holanda). Aprovada por 13 votos a favor e nenhum contra, a MSF 26/2023 segue agora para o Plenário do Senado.

Na sabatina, Magalhães afirmou que as chancelarias do Brasil e dos Países Baixos estão na fase final de negociações do Mapa do Caminho, documento diplomático que indica as pautas bilaterais prioritárias.

— Esse Mapa do Caminho, por iniciativa da Holanda, vai priorizar investimentos em energias renováveis, no hidrogênio verde e nos biocombustíveis — disse Magalhães.

Relator da indicação, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a robustez do comércio bilateral entre os dois países, com a vantagem de os fluxos serem positivos para o Brasil.

— O já tradicional superávit na balança comercial manteve-se favorável ao Brasil em 2022, com crescimento de 27% em relação a 2021. Nossas exportações chegaram a US$ 11,9 bilhões, um aumento de 28% em relação a 2021, enquanto as importações da Holanda foram de US$ 2,7 bilhões. Ou seja, nosso saldo foi positivo em US$ 9,2 bilhões. Exportamos principalmente óleos brutos de petróleo, soja e farelos de soja. O porto de Rotterdam também é o mais relevante ponto de entrada de bens brasileiros na Europa e destino da maior parte das exportações do agronegócio brasileiro ao continente europeu — informou Rodrigues.

Magalhães também chamou a atenção para o fato de que grandes multinacionais holandesas tem presença marcante no Brasil. Entre elas, estão os bancos ABN Amro e Rabobank, além das empresas Heineken, Phillips, KLM, Makro, Shell, Unilever, AkzoNobel, Arkadis e Boskalis.

O diplomata destacou ainda o crescimento de negócios brasileiros na Holanda. Petrobras, Embraer, Braskem, Bertin Agropecuária, Cutrale, Perdigão e Seara Foods são algumas das principais empresas brasileiras hoje instaladas país.

Em 2021, segundo o Banco Central, a Holanda foi o principal destino dos investimentos diretos brasileiros no exterior, com estoque de US$ 81 bilhões, 19% do montante total. O país, que abriga cerca de 70 mil brasileiros, tem o oitavo maior PIB per capita do mundo, que alcança U$ 63,5 mil anuais.