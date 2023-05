Indicação de embaixador do Brasil na Indonésia é aprovada em comissão

A comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou o nome do diplomata George Monteiro Prata para a Embaixada do Brasil na Indonésia. A mensagem ( MSF) 13/2023 , relatada pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), recebeu 13 votos a favor e nenhum contrário. O texto segue para o Plenário.

O indicado destacou “similaridades” entre os dois países, como a grande população, a extensão territorial e a economia florescente. Para George Monteiro Prata, as semelhanças podem contribuir para aproximar comercialmente Brasil e Indonésia. Caso tenha o nome aprovado pelo Senado, o diplomata pretende estimular acordos bilaterais nas áreas ciência, tecnologia e defesa.

— O ponto mais promissor que há agora é a cooperação na área de energia limpa. A Indonésia lançou um grande programa para produção de etanol acoplado ao aumento do plantio da cana-de-açúcar. O Brasil tem tecnologia importante nessas duas áreas. Além disso, pretendo estabelecer contato com autoridades militares indonésias e empresas brasileiras que exportam equipamento de defesa para encontrar maneiras de aumentar nossas exportações, que já foram maiores e, nos últimos anos, decresceram — explicou.

A senadora Professora Dorinha Seabra destacou que a pauta de exportação brasileira para a Indonésia e? composta em grande parte por produtos básicos, como farelo de soja, açucares e melaços, algodão e carne bovina. Ela sugere que os dois países cooperem entre si para um maior protagonismo em organismos regionais.

— Sa?o dois pai?ses emergentes, que devem cooperar para atenc?a?o de maior participação e inserção nas principais discussões nos fóruns regionais e multilaterais e de governança global. Dessa forma, considerando a posição de destaque que o Brasil tem no Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Indonésia na Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), ambos os pai?ses reúnem condições para aperfeiçoar o adensamento das relações entre os dois blocos — disse a parlamentar.

George Monteiro Prata nasceu em Fortaleza e é formado em jornalismo. Entrou no Itamaraty em 1980 e serviu em representações brasileiras em China, Espanha, Inglaterra, Suécia, Estados Unidos, República Tcheca e Noruega.