Plenário aprova abril como Mês da Conscientização sobre o Parkinson

Abril deverá ser definido como o Mês da Conscientização sobre o Mal de Parkinson e a tulipa vermelha poderá se tornar o símbolo da campanha. O PL 2.730/2020, com essas determinações, foi aprovado pelo Plenário nesta quinta-feira (25) e seguiu para sanção.

O texto foi apresentado pelo então deputado Ricardo Izar e recebeu voto favorável do relator, senador Styvenson Valentim (Podemos-RN). São relacionados oito objetivos da proposta, entre eles divulgar o tema na comunidade para melhorar os índices de diagnóstico precoce, estimular profissionais a contribuírem com o aumento da qualidade de vida dos doentes e o retardamento dos sintomas e estimular universidades públicas e privadas a desenvolverem terapias.

Segundo Styvenson, a doença de Parkinson é uma enfermidade crônica, progressiva e degenerativa que afeta funções vitais do corpo, como os movimentos e o equilíbrio, resultando em lentidão na mobilidade, tremores, diminuição dos reflexos e alterações do sono, entre outros sintomas.

O Parkinson compromete o sistema nervoso central, dificultando ou impedindo a transmissão de informações entre as células nervosas, o que causa os sintomas. Aproximadamente 1% das pessoas acima dos 65 anos desenvolve a doença, que ainda não tem cura, restando aos pacientes tratamentos alternativos, paliativos e experimentais.

Em 1817, o médico britânico James Parkinson publicou a primeira descrição detalhada do distúrbio, na época chamado de “paralisia agitante”, o que levou a comunidade científica a dar o nome do médico à doença. A escolha do mês remete ao Dia Mundial da Doença de Parkinson, em 11 de abril, data de aniversário de James Parkinson, e a tulipa vermelha já é usada como símbolo da doença.