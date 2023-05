Romário destaca Programa de Retomada do Setor de Eventos

O senador Romário (PL-RJ) comemorou, em pronunciamento na quarta-feira (24), aprovação pelo Plenário da MP 1.147/2022 . A medida provisóriaque, entre outros, reduz tributos para os setores de turismo e eventos e cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com ações emergenciais e temporárias para compensar os efeitos da pandemia da covid-19.

Uma emenda de Romário, aprovada pelos senadores, liberou o prazo de cadastro no Ministério do Turismo (Cadastur) para quem quer se beneficiar do programa. O texto inicial previa a data limite de 18 de março de 2022, o que, segundo o senador, prejudicaria muitas empresas, no Rio de Janeiro e no restante do país.

— É uma injustiça com quem já passou por tantas dificuldades para manter o seu negócio funcionando. Isso tem gerado uma insegurança jurídica, já que muitas empresas, com razão, têm recorrido ao Judiciário para assegurar o seu benefício — alertou.

O senador destacou que o setor de eventos é fundamental para a retomada econômica e a geração de empregos no país.

— O momento é de dar impulso a essa retomada, que ainda é muito tímida e requer mais tempo para se concretizar. É preciso confiança na economia para gerar novos empregos, obter financiamentos e firmar contratos de longo prazo — disse.

Racismo

Romário também lamentou manifestações racistas contra o jogador de futebolViniciusJr,do Real Madrid, em partida do Campeonato Espanhol no domingo (21). O senador considerou “ridícula, patética e irresponsável” areação do presidente da Liga Espanhola de Futebol Profissional (La Liga), Javier Tebas.

— O que eu espero dos clubes da La Liga, de quem investe no futebol e das autoridades espanholas é que se comprometam com ações firmes e continuadas para que episódios tristes e revoltantes como esse nunca mais se repitam. O futebol e seus apaixonados fãs não merecem ser maltratados dessa forma — afirmou.