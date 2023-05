Frederico Meyer será o novo embaixador em Israel

Em sessão plenária nesta terça-feira (23), o Senado aprovou a indicação do diplomata Frederico Meyer para o cargo de embaixador do Brasil em Israel. Foram 35 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. Com a confirmação em Plenário, Meyer pode agora ser nomeado pelo governo.

No último dia 18, durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE),Meyer disse que alguns dos objetivos do seu plano de trabalho são incrementar as exportações e diversificar os produtos negociados com Israel, especialmente os de maior valor agregado. A mensagem de indicação ( MSF 17/2023 ) foi relatada pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE).

Natural do Rio de Janeiro, Frederico Salomão Duque Estrada Meyer tem 70 anos. Começou a carreira diplomática em 1978 e já foi embaixador do Brasil no Cazaquistão, de 2006 a 2011, e no Marrocos, de 2011 a 2015. Também serviu nas missões diplomáticas brasileiras no Iraque, na Rússia, na Suíça, em Cuba, na Guiana e junto às Nações Unidas.