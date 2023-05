Aprovada indicação de Antonio Patriota à embaixada brasileira no Reino Unido

O Plenário aprovou nesta terça-feira (23) a indicação do diplomata Antonio de Aguiar Patriota para o cargo de embaixador do Brasil no Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte. A aprovação da indicação ( MSF 11/2023 ), por 46 votos favoráveis, oito contrários e uma abstenção, será comunicada a Presidência da República.

Durante a votação, o relator da mensagem, senador Cid Gomes (PDT-CE) felicitou a indicação de Patriota e destacou a atuação do diplomata como embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ministro das Relações Exteriores. Atualmente, ele ocupava a embaixada brasileira no Egito, afirmou o relator.

— Ele [Patriota] está sendo indicado com o parecer favorável da CRE [Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional]. Nós, do Norte e do Nordeste, temos vocação turística e desafios de públicos internacionais a serem atraídos para cá. Eu tenho certeza que, com a ajuda da embaixada brasileira no Reino Unido e da Embratur, é muito razoável que a gente venda esses destinos turísticos e se diferencie de outros destinos. O embaixador se comprometeu a dar atenção especial à questão desse turismo, que são as regiões mais pobres— afirmou o relator.

No último dia 18, em sabatina na CRE, Patriota— que também chefiou a Representação Brasileira na ONU, emNova York, de 2013 a 2016— destacou que o Reino Unido é uma das maiores potências científicas do mundo. Por isso, uma de suas prioridades será incrementar o intercâmbio em ciência e saúde, que já rendeu frutos no combate à pandemia de covid-19, graças ao acordo da Fiocruz com a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca.

A indicação de Patriota na CRE foi aprovada com 14 votos favoráveis e um voto contrário.