Ministro pode ser chamado a falar sobre contratação de funcionários na Câmara

A Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) reúne-se nesta quarta-feira (24), às 11h, para apreciação de nove requerimentos. Entre eles, o que convoca o ministro das Comunicações, o deputado licenciado Juscelino Filho, a prestar informações sobre a suposta contratação de servidores fantasmas na Câmara dos Deputados.

Autor do requerimento ( REQ 10/2023 ), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) cita entrevista publicada no jornalO Estado de S. Paulo, de 10 de abril de 2023, na qual “o motorista Waldenôr Alves Catarino afirmou que foi contratado por Juscelino como assessor parlamentar, mas nunca trabalhou na função. Seu trabalho era, na verdade, nas terras do ex-senador e ex-prefeito de Santa Inês Roberth Bringel, tio de Juscelino”, que é deputado federal licenciado pelo União do Maranhão.

Ministro da CGU

A comissão deve apreciar ainda o REQ 18/2023 , de autoria do senador Otto Alencar (PSD-BA), que convida o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, a comparecer à comissão para apresentar a política de transparência do governo federal.

“A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do governo federal brasileiro responsável por promover a transparência e o combate à corrupção na gestão pública. Tem como missão garantir a boa aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento da ética e da integridade na administração pública. Em resumo, a CGU é um órgão fundamental para garantir a transparência e a integridade na gestão pública brasileira, atuando como um importante instrumento de controle social e contribuindo para o fortalecimento da democracia e do estado de direito no país”, conclui o autor do requerimento.

A reunião da CTFC será na sala 6 da ala Nilo Coelho.