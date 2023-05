Enfrentamento ao câncer de colo de útero será discutido pela CAS nesta quarta

O enfrentamento ao câncer de colo de útero é o assunto de audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) agendada para as 14h desta quarta-feira (24). O pedido para o debate foi feito pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). Ela argumenta que no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo mais incidente entre as mulheres, apesar de prevenível, de ter diagnóstico e tratamento simples, além de baixo custo.

Teresa Leitão ressalta que chega a 17.010 o número estimado de casos novos da doença para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025. O risco estimado é de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mencionados pela senadora.

Foram convidados a audiência pública especialistas como o diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Integral da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Marcos Vinicius Soares Pedrosa, e a coordenadora do programa Útero é Vida, da Secretaria de Saúde de Pernambuco, Jurema Telles de Oliveira Lima. Também confirmaram presençaRose Santos, gestora de Política de Saúde da População Negra do Recife, que representa o Movimento Rede de Mulheres Negras; eMariana Seabra, coordenadora da Ong Bloco A.