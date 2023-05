Ministro das Comunicações participa de audiência da CI e da CCT na terça-feira

As comissões de Infraestrutura (CI) e de Ciência e Tecnologia (CCT) farão audiência conjunta na terça-feira (23), a partir das 9h, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Na pauta, o planejamento estratégico da pasta para os próximos dois anos, com ênfase na previsão da cobertura de telefonia celular e internet 5G nas diversas regiões do país.

O debate dá continuidade ao ciclo de audiências da CI com oito ministros responsáveis por todas as pastas integradas às áreas de atuação do colegiado. A iniciativa de realizar o encontro partiu do presidente da comissão, senador Confúcio Moura (MDB-RO), e tem como foco "ser um escoadouro confiável para a sociedade na busca por recuperar atrasos em diversos setores da infraestrutura nacional".

A maior parte das outras audiências foi realizada em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR). Já estiveram presentes os ministrosSimone Tebet (Planejamento), Márcio França (Portos e Aeroportos), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).