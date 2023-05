Ministro de Minas e Energia debate na CI tarifa e potencial de Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participa de audiência pública da Comissão de Infraestrutura (CI) na próxima quarta-feira (24). Ele vai debater as diretrizes para o aproveitamento das potencialidades energéticas e minerais do país, além da composição da tarifa aplicada à energia elétrica comercializada pela usina de Itaipu. A reunião está marcada para as 9h.

O debate sobre o aproveitamento das potencialidades energéticas e minerais foi sugerido pelo presidente da CI, senador Confúcio Moura (MDB-RO). O tema da tarifa sobre a energia de Itaipu foi apresentado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

Segundo o parlamentar catarinense, a Tarifa de Energia de Otimização (TEO) de Itaipu foi fixada pela Age?ncia Nacional de Energia Ele?trica (Aneel) R$ 69,04/MWh. O valor aplicado às demais hidrelétricas em 2023 é de R$ 15,05/MWh. “A TEO se destina a cobrir custos incrementais com a operação e manutenção das usinas hidrelétricas. Se a de Itaipu e? maior, isso significa obviamente que ela tem custos variáveis maiores. Cabe-nos escrutinar os motivos”, argumenta Amin.