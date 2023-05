Trecho de rodovia que liga Ponta Porã a Dourados passa a homenagear deputado

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou sem vetos nesta quinta-feira (18) lei que denomina "Rodovia Deputado Oscar Goldoni" o trecho da rodovia BR-463 que liga os municípios de Dourados e Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. O novo nome da estrada de 120 quilômetros homenageia o político e empresário, que estabeleceu raízes no estado até sua morte em 2015. A sanção da Lei 14.589, de 2023 , foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta sexta-feira (19).

A lei, que já está em vigor, provém do Projeto de Lei (PL) 2.738/2020 , proposto pelo deputado Beto Pereira (PSDB-MS). Aprovado em 18 de abril em caráter terminativo pela Comissão de Educação (CE) do Senado, o projeto foi relatado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que observou a relevância de Goldoni na cidade de Ponta Porã, onde foi prefeito de 1993 a 1994.

Goldini nasceu em Anta Gorda (RS), mas se radicou em Mato Grosso do Sul. Foi empresário e agricultor do ramo de soja, bebidas, suínos e aves. Em 1991 tornou-se deputado estadual no estado, renunciando em 1993 para assumir a prefeitura de Ponta Porã. No ano seguinte, renunciou novamente para assumir cadeira na Câmara dos Deputados até 1999. Em 2015, foi assassinado a tiros. Na ocasião, a prefeitura de Ponta Porã decretou luto oficial por três dias.