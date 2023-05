Comissão dos ianomâmis ouvirá Simone Tebet e Waldez Góes sobre o desenvolvimento de Roraima

Está marcada para as 11h da terça-feira (23) a 13ª reunião da comissão temporária externa do Senado que acompanha a situação dos ianomâmis e a saída dos garimpeiros. Os parlamentares convidaram autoridades como o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para discutir meios de promover o desenvolvimento socioeconômico de Roraima. A intenção é ajudar a diminuir, a médio e longo prazo, atividades ilegais de garimpo em terras indígenas. O pedido para a audiência pública é do presidente da comissão temporária, senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

A reunião será na sala 3 da Ala Senador Alexandre Costa. Também são esperados o secretário adjunto de Planejamento e Orçamento de Roraima, Fábio Rodrigues Martinez, e o ex-secretário da mesma pasta, Diego Prandino Alves.

Como participar

O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e?Cidadania , que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo.

O Portal e?Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.