Brasil pode aumentar exportações para a Grécia, diz diplomata aprovado pela CRE

A Grécia incrementou recentemente seu orçamento militar em mais de 30%, e isso abre um flanco para que o Brasil aumente sua exportação de produtos na área de defesa, disse nesta quinta-feira (18) o diplomata Paulo Roberto Caminha de Castilhos França em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) nesta quinta-feira (18). Ele seu nome aprovado com 15 votos favoráveis e nenhum contrário para o cargo de embaixador do Brasil em Atenas ( MSF 15/2023 ). Agora seu nome será analisado pelo Plenário.

O diplomata explicou que a Grécia vive tradicionalmente um quadro de tensões geopolíticas, o que leva o país a priorizar esforços de defesa. Acrescentou que no passado o Brasil conseguia exportar material bélico para a Grécia, e negociações já estão sendo retomadas para que o fluxo retorne.

— Este é um potencial enorme para o Brasil. A Grécia aumentou em mais de 30% seu orçamento militar. Já estamos atuando através da Embraer e da Avibras com esta diretriz — adiantou o diplomata, que é ministro de primeira classe desde 2011.

O relatório da indicação de França foi feito pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e lido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O texto destaca que o Brasil mantém tradicionalmente um fluxo comercial positivo com a Grécia, com superávits, mas a pauta está muito focada em produtos primários.

— A corrente comercial Brasil-Grécia foi de US$ 406 milhões em 2022, com o Brasil exportando US$ 352 milhões e importando US$ 54,5 milhões, um superávit de US$ 297 milhões para nós. E exportamos sobretudo soja, com 31%; café, com 29%; combustíveis e óleos minerais, com 12%; tabaco, com 10% e minérios de alumínio, com 6% — leu Trad.

Além de produtos de defesa, França disse haver um "potencial significativo" de incremento de exportações de outros itens industrializados ou semi-industrializados. Disse que, se sua indicação for confirmada pelo Plenário do Senado, atuará para que empresas brasileiras exportem mais aviões, equipamentos médico-hospitalares, componentes para automóveis e máquinas agrícolas, insumos para construção de estradas e construção civil em geral e equipamentos de medição e controle.

— Esses produtos estão subrepresentados na pauta comercial, embora já tenham, no passado, figurado entre os principais itens do intercâmbio entre Brasil e Grécia — afirmou.

Biografia

Paulo Roberto Caminha de Castilhos França nasceu em Porto Alegre, tem 67 anos, e está servindo como embaixador do Brasil em Haia, na Holanda. Antes, foi cônsul-geral em Istambul, na Turquia, chefe da representação do Brasil em Ramalá, na Autoridade Palestina, e trabalhou em órgãos internacionais como a Unesco, das Nações Unidas, e a Aladi (Associação Latino-Americana de Integração). ele ingressou no Instituto Rio Branco, que forma os quadros diplomáticos brasileiros, em 1981. É autor do livroA Guerra do Kosovo, a OTAN e o conceito de 'Intervenção Humanitária', publicado pela Editora UFRGS.