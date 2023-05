CRE aprova indicação para embaixador do Brasil no Peru

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta quinta-feira (18) a indicação do diplomata Clemente de Lima Baena Soares para a embaixada do Brasil no Peru. A indicação ( MSF 20/2023 ), que recebeu 15 votos a favor, segue agora para o Plenário do Senado.

A indicação de Baena Soares foi relatada pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR). O parlamentar destacou "a significativa instabilidade política que o Peru enfrenta desde 2016" como um dos desafios para a diplomacia brasileira.

— No momento presente, o Peru convive com situação que afeta tanto as relações bilaterais quanto as regionais. Em seis anos, o país teve seis presidentes, quatro legislaturas, doze gabinetes ministeriais e mais de duzentos ministros de Estado. A destituição de Pedro Castilho, em dezembro de 2022, corrobora esse quadro de inconstância e fragilidade — observou.

Baena Soares disse pretender implementar um plano de trabalho que classificou como "virada de págin". O diplomata fez referência ao grande impacto da operação Lava Jato no país vizinho após 2016, quando surgiram as primeiras denúncias de suborno de empreiteiras brasileiras a autoridades peruanas.

— Há um desejo comum dos dois países de superar o período marcado pela incidência da Lava Jato na vida política peruana, que afetou a relação bilateral em decorrência dos impactos políticos da operação. Pretendo ampliar o acesso de produtos brasileiros no mercado peruano, buscando soluções para superar impasses ou pendências técnicas, sanitárias e logísticas que dificultam a exportação brasileira. Buscar maior engajamento, representação e integração do empresariado brasileiro no Peru. A posse do novo governo brasileiro ampliou as possibilidades de dar novo impulso às relações bilaterais, especialmente à luz da retomada da integração regional — afirmou o diplomata.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) comentou a declaração de Baena Soares sobre o impacto da operação Lava Jato no Peru.

— Os efeitos políticos da Lava Jato perduram no Peru com uma intensidade talvez singular, posto que houve corrupção. Os fatos a comprovam largamente. A sociedade peruana exibe um exemplar sentimento de indignação — disse Amin.

Questionado pelo presidente da CRE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), o diplomata destacou o esforço de Brasil e Peru na prevenção e na repressão de delitos transnacionais, como o tráfico de drogas.

— Os dois países compartilham extensa fronteira. O combate a ilícitos internacionais, sobretudo o narcotráfico, é de grande importância na nossa agenda bilateral. Há esforços conjuntos em matéria de controle de oferta de drogas, prevenção, cooperação jurídica internacional e cooperação entre agências de inteligência — afirmou Baena Soares.

Clemente de Lima Baena Soares tem 65 anos e é cidadão brasileiro nascido em Lisboa (Portugal). Ingressou no Instituto Rio Branco em 1982 e, desde então, atuou em representações do Brasil na Organização dos Estados Americanos (Estados Unidos), Suriname, República Dominicana e Espanha.