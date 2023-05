Comissão de Saúde debate ampliação de oferta de vacinas para pessoas com diabetes ou obesidade

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove debate nesta terça-feira (23) sobre estratégias para melhorar a adesão e o acesso de pacientes portadores de diabetes e/ou obesidade, às vacinas oferecidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Cries).

De acordo com o deputado Zacharias Calil (União-GO), que propôs o debate, o Brasil tem, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes mostram que mais de 16 milhões de adultos no país são afetados pela doença. O gasto com saúde relacionado ao diabetes no Brasil atingiu 42,9 bilhões de dólares em 2021, o terceiro maior do mundo.

Ainda conforme o parlamentar, deve-se promover a imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos com diabetes enquanto estratégia de proteção à saúde, já que, além de prevenir doenças infecciosas, auxilia na prevenção de complicações da própria diabetes. A baixa cobertura vacinal, no entanto, é motivo de preocupação.

"Precisamos que o Ministério da Saúde se sensibilize a fazer mais campanhas de vacinação para a população em geral e mais específicas para pessoas com diabetes e com obesidade, além de disponibilizar em todos os postos de saúde vacinas mais efetivas contra a influenza (do que atualmente já é oferecida), e também a vacina pneumocócica polissacarídica que está presente somente nas 52 unidades dos Crie", afirma.

Foram convidados, entre outros:

- a representante da Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade e Associação Botucatreunse de Assistência ao Diabético Vanessa Pirolo;

- o representante da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim) Juarez Cunha; e

- o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Levimar Araújo.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 7.