Plenário aprova urgência para projeto que inclui nova matéria em currículo escolar; acompanhe

Deputados votam projetos no Plenário - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O Plenário da Câmara dos Deputados deu início à sessão de votações desta quinta-feira (18). Os deputados aprovaram o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 1108/15, da deputada Renata Abreu (Pode-SP).

A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) para incluir a matéria “Educação Política e Direitos do Cidadão” como componente obrigatório dos currículos dos ensino fundamental e médio.

Com a aprovação do regime de urgência, o projeto poderá ser votado nas próximas sessões do Plenário.

Projeto retirado

Antes da votação da urgência, o relator do projeto de lei que prevê sanções pela discriminação de profissionais da limpeza pública (PL 7687/17), deputado Reimont (PT-RJ), informou que a votação foi adiada para terça-feira (23), por acordo. A proposta é da deputada Erika Kokay (PT-DF).

Até lá, Reimont vai negociar o parecer com deputados contrários à proposta.

Mais informações a seguir