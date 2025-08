Prefeitura reforça sinalização e garante apoio no trânsito durante Flor do Maracujá

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), realizou a revitalização e o reforço da sinalização viária no entorno do Parque dos Tanques, onde acontece entre os dias 1º e 10 de agosto, o tradicional Arraial Flor do Maracujá.

Entre as intervenções executadas estão a demarcação de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e idosos, áreas destinadas a embarque e desembarque, bem como a sinalização de pontos específicos para táxis e mototáxis, facilitando o acesso da população e promovendo maior fluidez no tráfego local.

De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Lima, essa iniciativa visa garantir a organização do trânsito e a segurança de condutores e pedestres durante o período do evento.

Equipes de agentes de trânsito atuarão de maneira intensa para garantir a segurança Ele ainda garantiu que equipes de agentes de trânsito atuarão de maneira intensa para garantir a segurança da sociedade através da prevenção, informação e fiscalização nas vias ao entorno da festividade.

“Agentes de trânsito estarão presentes, atuando diretamente na orientação de condutores e pedestres e, quando necessário, na realização de atos de fiscalização, com o intuito de garantir o cumprimento das normas de circulação e assegurar a convivência segura de todos os usuários das vias”, garantiu Iremar Lima.

Comprometida com os princípios de segurança, mobilidade e inclusão, a prefeitura de Porto Velho vem desde o começo da atual gestão criando ambientes mais acessíveis e organizados dentro de espaços públicos de grande volume de pessoas.

Texto:João Paulo Prudêncio/Nathiele Martins Silva

Fotos:José Carlos/ Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)