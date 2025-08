Com apoio da Prefeitura, 11 arraiais animam o final de semana em várias regiões da capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), apoia, incentiva e divulga a realização de arraiais que ocorrem de forma simultânea, em várias regiões da capital. As festas contam com apoio, como, por exemplo, de estruturas, programação cultural e ainda com apresentações de artistas regionais.

Nesse final de semana serão 11 arraiais que contam com o apoio da Funcultural. A festa junina da Semad, por exemplo, acontece nesta sexta-feira (1º) e, além da disponibilização de banheiros químicos, o apoio também vai garantir a atração musical Edneide Souza e Banda. Outro evento nesta sexta é o arraial do Crea- RO que contará com locutor, forró Pé-de-Serra e quadrilha mirim como parte da programação.

No sábado (2), a Funcultural continua com apoia em vários outros eventos: Festa Junina Comunitária do bairro Nova Porto Velho, Arraial da Unir, 2º Arraial do Gibim, Arraial do São Sebastião, Arraial da UBS , Arraial dos Amigos do Conjunto Jamari e ainda Arraial da Comunidade Santa Rita de Cássia no bairro Três Marias. Essas festas também contarão com apoio nas estruturas e programação cultural.

A festança continua no domingo (3) com o Arraial Terra Santa, que acontece na Estrada da Penal, km 11, na linha Eduardo Valverde. A programação começa a partir das 18h e contará com animação da banda sertaneja Elisvan Lima. Além disso, a prefeitura também colabora com banheiros químicos.

OUTRO EVENTO

Funcultural auxilia a festa de aniversário de 113 de inauguração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré Além dos arraiais, Funcultural também auxilia a festa de aniversário de 113 de inauguração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A programação começa nesta sexta-feira (1) e segue até o domingo (3) no complexo. A programação começa a partir das 18h, e a programação cultural conta com apoio da prefeitura com Marla Souza, Lívia Jamylle, Caroline Moura, Larissa Cristina, Forró-Pé de-Serra e ainda com o cantor Madson Lamarão.

Durante o último final de semana, por exemplo, a cidade foi palco de 12 eventos com apoio da Funcutural , mostrando que é através da cultura que o povo conta sua história e principal celebra as raízes com danças, sabores, tradições populares e no talento dos artistas locais.

De acordo com o presidente da pasta, Antônio Ferreira, a prefeitura apoia e incentiva eventos que trazem principalmente o resgate das antigas tradições e a alegria para o povo. “O compromisso da prefeitura através da Funcultural é priorizar a valorização da nossa cultura. São tendas, banheiros químicos, atrações musicais e apresentações culturais que deixam os eventos com uma estrutura adequada para receber os visitantes”, finaliza o presidente.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos/ Secom



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)