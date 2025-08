Prefeitura oferece aula de dança gratuita para todas as idades na Praça CEU

O projeto "Dançar Faz Bem", promovido pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), visa promover a saúde, o bem-estar e a integração social da comunidade através da prática regular da dança.



Realizado de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, nas dependências da Praça CEU, localizada na zona Leste da capital rondoniense, o projeto oferece aulas gratuitas que abrangem diversos ritmos populares, como sertanejo, calypso, forró, garantindo dinamismo e diversão.



Projeta será realizado de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, nas dependências da Praça CEU As inscrições estão abertas para munícipes de todas as idades, que precisam comparecer às aulas e preencher um formulário. De acordo com o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a Praça CEU vem sendo transformada em um conhecido polo de esporte, cultura e lazer em Porto Velho.



"Nossa saúde merece nossa atenção. A Praça CEU é o novo polo do Esporte e Lazer, e o Projeto Dançar Faz Bem se destaca, beneficiando pessoas de todas as idades. É a Prefeitura oferecendo aula de dança com professores renomados em Porto Velho de graça! Aproveitem!", destacou o secretário.



Melhora da saúde física (condicionamento, coordenação motora), promoção da saúde mental (redução do estresse, aumento da autoestima), estímulo à socialização e formação de novas amizades, além da valorização da cultura popular brasileira através da dança, estão entre os benefícios diretos do projeto.

