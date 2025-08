Climatização e pediatria no turno da noite marcam nova fase da Unidade Hamilton Gondim

Com a missão de oferecer mais conforto e qualidade no atendimento à população, a Prefeitura de Porto Velho realizou melhorias importantes na Unidade de Saúde da Família Hamilton Gondim, localizada na Avenida José Amador dos Reis, na zona Leste da capital. O espaço, que nunca havia sido climatizado desde a sua inauguração, agora conta com sistema de ar-condicionado na recepção e na área de espera, proporcionando mais bem-estar para quem precisa do serviço de saúde ao longo de todo o dia.

A microempreendedora Rosângela Niceia, moradora do bairro São Francisco, esteve na unidade com a família e comemorou a mudança.“Ficou muito melhor. A gente chega e já sente a diferença. Durante o dia, o calor era demais, agora está bem mais confortável para esperar. E o atendimento continua ótimo, com profissionais atenciosos. Isso mostra cuidado com a gente”, afirmou.

Elenilde de Araújo levou a filha de um ano e quatro meses para uma consulta

Outra novidade na unidade é a ampliação do atendimento pediátrico no turno noturno, dentro do programa Corujão da Saúde, que funciona das 18h às 00h. O serviço oferece suporte para casos de menor complexidade, com o objetivo de desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e garantir mais agilidade no cuidado com as crianças.

Quem utilizou o novo atendimento foi Elenilde de Araújo, moradora da região da Cascalheira, que levou a filha de um ano e quatro meses para uma consulta. “Fiquei sabendo por uma amiga e vim logo. Fiquei surpresa com a estrutura nova e agora com pediatra à noite ficou muito mais fácil. A gente que trabalha o dia todo precisava disso. Parabéns à prefeitura por olhar para a gente”, disse.

Segundo Alecsandro Assunção, os avanços fazem parte de um esforço contínuo da atual gestão Segundo Alecsandro Assunção, diretor da unidade, os avanços fazem parte de um esforço contínuo da atual gestão para humanizar o atendimento. “Hoje temos uma equipe completa à noite, com dois clínicos e um pediatra. Essa ampliação é um reflexo direto da orientação do prefeito Léo Moraes, que pediu atenção especial às necessidades da população. A climatização da recepção foi uma demanda antiga e agora está atendida, beneficiando todos os usuários durante o dia e à noite”, destacou.

O prefeito Léo Moraes reforçou que a iniciativa integra um conjunto de ações para valorizar o serviço público de saúde em Porto Velho.“Estamos ouvindo os moradores e levando soluções. Climatizar a recepção é mais que conforto, é dignidade para quem espera. E o atendimento pediátrico no Corujão é uma forma de garantir cuidado à criança quando a família mais precisa. Nosso compromisso é com a saúde de qualidade, perto de quem mais precisa”, concluiu.

A Prefeitura de Porto Velho informa que outra unidade da capital também funciona com o Corujão da Saúde, como a USF Manoel Amorim de Matos, na zona Sul, com atendimentos noturnos de segunda a sexta-feira.

Texto:Jhon Silva

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)