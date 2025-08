Trânsito na região do centro de Porto Velho será alterado para a realização da Marcha para Jesus

O trânsito de Porto Velho foi alterado a partir de quinta-feira (31) por conta da realização do trabalho de carregamento e desmontagem de palco para o evento Marcha para Jesus que acontecerá no próximo sábado (2). A ação acontecerá na região do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura, no centro da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), a intervenção viária temporária para o tráfego de veículos e pedestres será na avenida Farquar entre a Sete de Setembro e rua Henrique Dias, Centro, visando garantir a segurança pública e a fluidez do trânsito durante as atividades de trabalho de carregamento e desmontagem de palco.

O período de trabalho na região seguirá até o dia 4 de agosto. Durante o período e horários estabelecidos, o trecho da rua Henrique Dias impactado pela intervenção terá seu sentido de fluxo alterado temporariamente para operar em mão dupla, com a devida sinalização e orientação aos usuários da via.

Segundo o secretário da Semtran, Iremar Torres, o trabalho na região é fundamental para a segurança na região. “O evento é de grande relevância para a comunidade e, por isso, são necessárias as medidas de engenharia de tráfego para assegurar o acesso e a mobilidade de forma ordenada e segura no entorno da área de intervenção”, disse o secretário.

SOBRE O EVENTO

Período de trabalho na região seguirá até o dia 4 de agosto A 31ª edição da Marcha para Jesus acontece no próximo dia 2 de agosto, em um grande ato de fé, louvor e união promovido pelo Conselho dos Pastores. O evento integra o calendário oficial da capital e reúne milhares de cristãos de diferentes denominações, sendo considerado um dos maiores movimentos religiosos da cidade.

Além do suporte logístico, o evento conta com investimento financeiro no valor de R$ 300 mil, garantido via emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes. O recurso será utilizado para garantir a infraestrutura do evento e ampliar sua capacidade de atendimento ao público.

A expectativa é que mais de 80 mil pessoas participem da marcha, o que movimenta setores como comércio, hotelaria e alimentação, com a vinda de fiéis de diversas regiões de Rondônia e de estados vizinhos, como Acre e Amazonas.

A programação deve começar a partir das 16h, com saída da Marcha pela Avenida Farquar com rua Padre Chiquinho e seguirá até o cruzamento da avenida Sete de Setembro, com previsão de chegada às 18h30 , no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde acontecerá o momento cívico com presença de autoridades e apresentação musical com o cantor nacional Isaías Saad.

Texto:André Oliveira

Fotos:André Oliveira



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)