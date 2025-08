Servidor se despede da Prefeitura após 39 anos de trabalho com humildade e dedicação

Raimundo Alemida dos Santos, auxiliar de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), recebeu uma justa homenagem ao se aposentar após 39 anos de dedicação. Raimundo ingressou no serviço público no dia 26 de junho de 1986, começou quebrando pedra com marreta, trabalhou com pavimentação, tapa-buracos, meio-fio, caixarias, sarjetas, varrição de ruas e, nos últimos anos, atuava na Usina de Asfalto, lidando com insumos. Em cada etapa, foi reconhecido por sua competência, humildade e compromisso.

A homenagem contou com um café da manhã especial, preparado por colegas e amigos da Secretaria, mas o momento mais marcante foi a visita do prefeito Léo Moraes, que fez questão de comparecer pessoalmente para entregar uma placa de agradecimento ao servidor.

“Sabe esse senhor aqui? É servidor há 39 anos, já quebrou muita pedra com marreta, já asfaltou, encascalhou, muito sol e muita chuva. Hoje ele se aposenta, mas deixa seu legado de muito trabalho e dedicação na Agora é Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Sr. Raimundo, essa placa é uma homenagem da Prefeitura por todo seu legado, por toda a sua dedicação, por tudo que o senhor fez”, destacou o prefeito, durante a entrega da placa.

Raimundo encerra sua jornada profissional com a certeza de dever cumprido Raimundo encerra sua jornada profissional com a certeza de dever cumprido e deixa um exemplo de servidor público que honra sua função todos os dias, faça chuva ou sol. “Muito obrigado por tudo. Eu tenho que agradecer o senhor por isso. Valeu, muito obrigado”, disse Raimundo, emocionado com o reconhecimento.

Ao lado da esposa e colegas de trabalho que acompanharam sua caminhada por décadas, o agora aposentado Raimundo inicia um novo ciclo, carregando a gratidão de uma cidade inteira.

“Hoje é o dia em que se aposenta e vai descansar com sua esposa e os três filhos, a Secretaria de Obras fez um café da manhã especial e eu fiz questão de ir para agradecer o senhor Raimundo que tanto fez por nossa cidade, assim como vários outros servidores que merecem todo o nosso respeito”, finalizou o prefeito Léo Moraes.

Texto:Jhon Silva

Foto:Secom



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)