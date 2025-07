Conselho Empresarial de Turismo visita moradores e empreendedores da Agrovila Rio Verde

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a Fecomércio Rondônia e o Sesc, visitaram, na quarta-feira (30), a comunidade da Agrovila Rio Verde, localizada a 30 minutos da vila Calderita e a 40 de São Carlos, para entender as demandas e conhecer atrativos turísticos da região.

A ocasião foi marcada por reuniões com empreendedores de pousadas, restaurantes e flutuantes, bem como lideranças da comunidade. As entidades representaram o Conselho Empresarial de Turismo (Conetur) na visita junto à Associação de Produtores e Produtoras Rurais e Moradores do Vale do Jamari e entorno (Asprovajam).

O secretário-executivo de turismo, Aleks Palitot, representou a Semtel e entendeu as demandas de áreas comuns da comunidade e traçou metas de melhorias em parceria com outras secretarias municipais. “O diálogo é o primeiro passo para uma transformação na Agrovila, que já funciona muito bem, com empreendedores dedicados. A Semtel vai apoiar no refinamento do atendimento, com capacitação do trade turístico, e ajuda de secretarias pertinentes a cada demanda, como infraestrutura, iluminação e educação.”

Aleks Palitot, representou a Semtel e entendeu as demandas de áreas comuns da comunidade A Escola Municipal Rio Verde é um ponto de apoio para os moradores no horário contrário ao funcionamento, e deverá receber uma quadra para atender tanto os alunos quanto aqueles que desejam praticar atividades físicas, garantindo esporte e lazer para todos.

Para Erivelton Lima, presidente da Asprovajam, a visita foi essencial. “A gente fica feliz de ter recebido aqui a equipe na nossa comunidade, e eu acho muito importante essa vinda para explicar a respeito do turismo, e que a comunidade possa estar mais apta a se envolver com o turismo aqui na nossa região” destacou o líder da comunidade.

Além do fomento ao esporte e lazer, o turismo de base comunitária se destaca pelo bom funcionamento e potencial para crescer ainda mais. Atualmente, os empreendedores locais aproveitam os turistas interessados em pesca esportiva, que movimentam pousadas e restaurantes.

Em 2026, a Fecomércio oferecerá mais um curso de condutor de pesca esportiva, capacitando o trade para receber melhor ainda os visitantes. O artesanato também se destaca, complementando a atividade turística no local, com feirinhas e peças de madeira.

Texto:Isabella Leite

Fotos:Isabella Leite

Superintendência Municipal de comunicação (Secom)