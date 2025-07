Serviço no Ramal da Granja reduz poeira e melhora acesso no bairro Nova Esperança

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), concluiu os serviços de melhoria no Ramal da Granja, localizado no bairro Nova Esperança, zona Leste da capital.

A ação atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que há anos enfrentavam problemas causados pelo excesso de poeira na região.

Durante o período de estiagem, a situação se agravava ainda mais. A poeira se espalhava com facilidade, invadindo as casas e prejudicando a saúde das famílias, principalmente de crianças e idosos. Além disso, a condição precária da via dificultava o tráfego de veículos e o deslocamento de quem dependia do ramal para trabalhar, estudar ou acessar serviços básicos.

Com o objetivo de amenizar esses problemas e garantir mais qualidade de vida para a população, a Seinfra iniciou os serviços com a limpeza do ramal, permitindo maior eficiência nas próximas etapas.

Em seguida, foi feita a aplicação de rip-rap, um tipo de agregado utilizado para melhorar a base da estrada, tornando-a mais resistente e durável.

Após a compactação do material, foi realizada a imprimação, que é a aplicação de piche, responsável por fixar as camadas e preparar o solo para o acabamento final.

A última etapa do serviço foi a aplicação de pó de brita, material utilizado para selar o solo e reduzir significativamente a liberação de poeira.

Essa técnica oferece mais conforto aos moradores e mais segurança para quem transita pela via, especialmente em dias secos.

O trabalho no Ramal da Granja faz parte do cronograma de manutenção da Seinfra, nas áreas urbanas de Porto Velho. A secretaria tem intensificado as ações de recuperação e melhoria de vias em diversos bairros, sempre priorizando locais que apresentam maior demanda da população.

Para a gestão municipal, levar infraestrutura com qualidade é um compromisso com todos os moradores da capital, garantindo acesso digno e melhores condições de vida para quem vive nas regiões mais afastadas do centro.



