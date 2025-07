Eleitos com a participação inédita dos moradores, administradores distritais tomam posse nesta sexta-feira (1)

A Prefeitura de Porto Velho dá mais um passo importante (e inédito) na descentralização da administração pública nos 13 distritos da capital rondoniense. Após um processo democrático para a escolha dos novos gestores diretamente pela população, a cerimônia de posse dos eleitos acontece nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, às 9h, no Teatro Banzeiros.

“Esse feito, realizado pela primeira vez no município, é a materialização do nosso compromisso para minimizar o sofrimento de longos anos das pessoas que moram nas comunidades mais distantes da nossa capital. Temos certeza de que agora, de forma célere e eficiente, vamos melhorar a qualidade dos serviços e, de fato, aproximar a Prefeitura da população para atender às suas demandas”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

De uma forma bem tranquila e com o apoio da Justiça Eleitoral de Rondônia, que forneceu 100 urnas, a eleição aconteceu no dia 20 de julho nos 13 distritos, sendo 9 deles localizados na região da BR-364 e 4 na área ribeirinha do baixo Madeira.

Coube ao prefeito Léo Moraes indicar um deles (de cada distrito) para assumir a gestão distrital Ao todo, 34.168 eleitores estavam aptos à votação para a escolha dos 50 candidatos. Desse total, 11.021 eleitores escolheram três representantes de sua localidade. Os nomes fizeram parte de uma lista tríplice e coube ao prefeito Léo Moraes indicar um deles (de cada distrito) para assumir a gestão distrital.

NOVOS TEMPOS

O presidente da comissão do processo eleitoral de escolha dos administradores distritais, Cassio Vidal, disse que Porto Velho é um município com área territorial maior que certos países da Europa. Isso levou o prefeito Léo Moraes a optar por um modelo de gestão mais próximo das pessoas. “É nesse cenário que se insere o administrador distrital. Ele funciona como os olhos e ouvidos do gabinete e da Prefeitura para poder fazer a ponte com a população nessas localidades”, explicou.

Ele também disse que nas gestões anteriores, por se tratar de um cargo comissionado e de confiança, os administradores eram escolhidos de uma forma subjetiva pelo prefeito, sem critérios claros. Porém, como cada localidade tem as suas peculiaridades e necessidades, o prefeito Léo Moraes optou pela eleição de representantes do próprio distrito.

ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Presidente da comissão do processo eleitoral de escolha dos administradores distritais, Cassio Vidal Cassio Vidal adiantou que os novos administradores vão contar com toda estrutura da Superintendência Municipal de Distritos (SMD), como máquinas, equipamentos e equipes para trabalhar, além de recursos da pasta para contratar serviços e apoio das demais secretarias municipais. “O administrador será um ponto focal para ser a personificação da Prefeitura nessas localidades, para que as demandas sejam atendidas com eficiência e a maior rapidez possível”, comentou.

Acrescentou que a ideia é resolver tudo administrativa e diretamente, sem muita burocracia. Somente os problemas mais complexos eles terão que apresentar ao gabinete do prefeito para que seja feito um planejamento adequado.

ACOMPANHAMENTO DE METAS

Mediante o orçamento previsto para os distritos, tanto os da BR quanto os do baixo Madeira, a Prefeitura vai disponibilizar os recursos e, ao mesmo tempo, fazer o acompanhamento das demandas executadas, através da interlocução da SMD e demais secretarias envolvidas.

O objetivo é constatar se as metas foram ou não atingidas, como, por exemplo, nos trabalhos de recuperação das estradas rurais. Com isso, o Prefeito Léo Moraes espera melhorar a qualidade de vida nessas comunidades mais distantes e fortalecer o senso de pertencimento dos moradores.

A intenção é fortalecer as ações em diversas áreas, como, por exemplo, os trabalhos da Operação Cidade Limpa. Os planos ainda incluem mais pavimentações de ruas, implantação de novas Unidades Básicas de Saúde, parceria com a Polícia Militar para melhorar a segurança pública mediante a construção de novos quartéis e diversos outros serviços necessários.

Os administradores foram escolhidos através dos nomes da lista tríplice , sendo escolhido o primeiro colocado de cada localidade.

Texto:Augusto Soares

Foto:Augusto Soares/ José Carlos/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)