Prefeitura abre vagas para cursos ofertados nos Centros de Arte e Cultura

A prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou nesta quinta-feira (31) a Chamada Escolar dos Centros Municipais de Arte e Cultura (CMACEs) para o segundo semestre do ano letivo, por meio do Edital 02/2025.

São cursos de teatro, ballet, iniciação musical, além de oficinas instrumentais como guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, violão, coral, entre outros, dispostos no Edital.

A inscrição pode ser feita de forma on-line a partir desta quinta-feira (31) até o próximo sábado (2), nos links ao final.

Atualmente, o Executivo Municipal disponibiliza três unidades nessa modalidade de ensino aos porto-velhenses: Som na Leste, Jorge Andrade e Francisco Lázaro dos Santos (Laio).

CRITÉRIOS

De acordo com o Edital, a chamada escolar para preenchimento de vagas tem como principal objetivo atender, no contraturno (manhã e/ou tarde), prioritariamente os estudantes da Rede Municipal de Ensino, bem como alunos de outras redes de ensino.

Já no período noturno, o atendimento se estende à comunidade em geral. Essa iniciativa visa promover o acesso aos Cursos Livres de Arte, contemplando as linguagens de Música, Dança, Artes Visuais e Teatro, que serão ministrados nos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar: Som na Leste, Jorge Andrade e Francisco Lázaro dos Santos – Laio.

Do total de vagas ofertadas, 50% serão destinadas exclusivamente aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino. Os 50% restantes serão destinados ao público em geral, incluindo estudantes da Rede Estadual, da Rede Privada e o público adulto, observando-se os critérios de faixa etária estabelecidos para cada turno.

LINK PARA INSCRIÇÃO

Para se inscrever no certame, basta clicar no link abaixo de acordo com a unidade pretendida:

CMACE JORGE ANDRADE :

CMACE LAIO

CMACE SOM NA LESTE :



