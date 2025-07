Feirão de empregos da prefeitura terá vagas para PcD e intérprete de Libras

Neste próximo dia 11 de agosto, a prefeitura de Porto Velho promove o seu primeiro Feirão do Emprego e Empreendedorismo, uma oportunidade única para quem está à procura da sua primeira oportunidade profissional ou deseja se reposicionar no mercado de trabalho, através de mais de mil vagas disponíveis.



Dando enfoque à inclusão e acessibilidade, a prefeitura disponibilizará todo o suporte para as pessoas com deficiência (PcD), que terão a presença de um intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) que acompanhará as entrevistas e prestará todo o apoio necessário no dia do evento.



Conforme o presidente da Associação dos Surdos de Rondônia (Asro), Geovane Vasconcelos Souza, esse trabalho de inclusão será de suma importância para a comunidade surda que vive na capital do Estado e busca oportunidades de trabalho, muitas vezes difíceis de serem concedidas a essa população.



Prefeitura disponibilizará todo o suporte para as pessoas com deficiência (PcD) "Convidamos toda a comunidade surda de Porto Velho que está buscando um posto no mercado de trabalho para que participe desse Feirão do Emprego e Empreendedorismo. É uma oportunidade única. Agradecemos à prefeitura por esse trabalho fundamental que visa à inclusão de todos dentro de nossa sociedade", destacou Jeovane Vasconcelos Souza.



Fique atento: para participar do Feirão, é necessário que você leve um documento de identificação, currículo atualizado e um lápis ou caneta para a realização das entrevistas, que acontecerão no local.



Empreendedores também poderão participar do evento, que disponibilizará serviços de consultoria com o Sebrae, abertura de empresas com a Jucer, microcrédito orientado do Proampe, entre outros. Também haverá atendimento de saúde com aferição de pressão e glicemia, barbeiro e muito mais.



O primeiro Feirão de Emprego da prefeitura de Porto Velho acontece no próximo dia 11 de agosto no Ginásio Cláudio Coutinho, na região central do município, entre as 8h e 17h.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:João Paulo Prudêncio

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)