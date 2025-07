Entrega de 34 novos microscópios reforça a rede de diagnóstico laboratorial

Para fortalecer a estrutura de diagnóstico da saúde pública municipal, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), entregou na tarde de quarta-feira (30), 34 novos microscópios ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas (LAM).

Equipamentos garantem mais agilidade nos laudos laboratoriais O investimento expressivo representa um passo decisivo na modernização dos serviços laboratoriais e na ampliação da capacidade de resposta dos atendimentos realizados em unidades como UPAs, maternidade, laboratório de citologia e outros setores essenciais da rede.

Desses equipamentos, 32 são da marca Carl Zeiss – modelo PrimoStar 3, adquiridos com recursos próprios no valor de R$ 418.400,00, enquanto outros dois, específicos para diagnóstico da malária, foram comprados por meio de emenda parlamentar do ex-vereador Marcelo Reis, com valor total de R$ 3.976,78.

A entrega dos microscópios marca uma nova fase na infraestrutura da saúde municipal, com impacto direto na qualidade da assistência oferecida à população. Além de maior precisão óptica, os equipamentos garantem mais agilidade nos laudos laboratoriais, ampliando a cobertura diagnóstica e fortalecendo a vigilância epidemiológica, especialmente em áreas endêmicas como as afetadas pela malária.

Léo Moraes falou sobre a importância de investir em tecnologia de ponta na saúde pública Com a nova estrutura, o município amplia também a capacidade de detecção precoce de doenças, o que permite maior eficiência no tratamento e mais segurança para pacientes e profissionais da saúde. Durante a entrega, o prefeito Léo Moraes falou sobre a importância de investir em tecnologia de ponta na saúde pública e destacou a preocupação da gestão municipal em entregar uma rede mais qualificada, estruturada e eficiente.

“A entrega desses microscópios não é apenas a substituição de equipamentos antigos. Estamos falando de uma mudança estrutural profunda na forma como conduzimos os diagnósticos na rede municipal de saúde. São microscópios de altíssima qualidade, que vão desde a atenção primária até áreas críticas como as UPAs e a vigilância epidemiológica. Isso significa diagnósticos mais rápidos, exames com maior fidelidade e um tempo de resposta muito mais eficiente. Em regiões como a nossa, onde doenças como a malária ainda são um grande desafio de saúde pública, precisamos estar um passo à frente. E é isso que estamos fazendo com essa entrega: antecipando problemas, salvando vidas e garantindo mais dignidade à população”, ressaltou.

Nova aquisição no laboratório impacta diretamente em diversos níveis da assistência à saúde O secretário municipal de saúde, Jaime Gazola, reforçou a importância do investimento, destacando o cenário de defasagem da estrutura anteriormente existente.“A nossa rede de microscópios estava muito defasada. Era importante que nós fizéssemos a substituição e ampliação do nosso parque tecnológico. Eles serão instalados no nosso laboratório municipal, nas UPAs, no nosso departamento de vigilância, para que a gente possa ampliar o serviço de diagnóstico e ter mais acurácia, principalmente nos casos de malária, que é tão endêmica na nossa região”, explicou.

A nova aquisição no laboratório impacta diretamente em diversos níveis da assistência à saúde: Mais precisão nos exames laboratoriais, agilidade na liberação de resultados, reforço à vigilância epidemiológica, melhor atendimento nas UPAs e maternidade e ampliação da capacidade de diagnóstico da malária.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Eduardo Freitas / Jhon Silva

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)