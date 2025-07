Prefeitura realiza audiências públicas nos dias 5 e 7 de agosto para definir prioridades do orçamento municipal de 2026

>

Moradores podem participar presencialmente ou pelo YouTube, e indicar demandas das comunidades, bairros e distritos para a elaboração da Lei Orçamentária Anual



População é convidada a contribuir na definição de prioridades do orçamento municipal

A Prefeitura de Porto Velho realiza, nos dias 5 e 7 de agosto, as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, com o objetivo de ouvir a população sobre as prioridades de investimento no próximo ano. Os encontros acontecerão no Teatro Banzeiros, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

A LOA é o instrumento legal que define, anualmente, como o município pretende arrecadar e aplicar os recursos públicos. Por isso, a escuta popular é essencial para garantir um orçamento mais transparente, participativo e alinhado às reais necessidades da população.

Durante as audiências, moradores de comunidades urbanas e rurais, lideranças comunitárias, conselhos e entidades civis organizadas podem apresentar propostas, sugerir melhorias e apontar demandas para suas regiões, nas mais diversas áreas: saúde, educação, mobilidade, infraestrutura, assistência social, cultura, segurança pública, entre outras.

A ação integra o ciclo do Orçamento Participativo e é coordenada pela Secretaria Municipal de Economia (Semec), por meio da Secretária Executiva de Orçamento. As contribuições recebidas durante as audiências serão avaliadas pelas equipes técnicas e consideradas na finalização da proposta da LOA, que será enviada à Câmara Municipal até o fim do ano, conforme prevê a legislação orçamentária.

População ativa na construção das leis orçamentárias

Além da participação presencial e online, os cidadãos já contribuíram com sugestões por meio do formulário eletrônico disponibilizado no portal da Prefeitura, encerrado no dia 6 de junho. A escuta pública recebeu 1.340 respostas de moradores da capital e dos distritos, e os dados foram sistematizados no Relatório de Pesquisa LOA 2026, que orienta tecnicamente a construção da Lei Orçamentária e pode ser acessado clicando aqui.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a participação cidadã na definição das prioridades do orçamento público.

Texto:Emily Costa

Foto:Fábio Ono



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)