Prefeitura de Porto Velho disponibiliza rota extra de ônibus para atender frequentadores do arraial

Com objetivo de atender a todas as pessoas que desejam prestigiar a 41ª edição do arraial Flor do Maracujá, que acontece de 1º a 10 de agosto próximo, no Parque dos Tanques, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), solicitou 15 ônibus extras (com horários estendidos) à empresa que opera o transporte coletivo na capital rondoniense.

Nos dias do arraial, quatro ônibus farão atendimento especial ao Parque dos Tanques, no período das 18h às 23h30, saindo do Centro da cidade. No itinerário de ida, os veículos saem da Praça Marechal Rondon (conhecida como Praça do Baú) e seguem pelas avenidas Sete de Setembro, Marechal Deodoro, Calama, Lauro Sodré, Imigrantes, Farquar, Estrada do Belmont – até o Parque dos Tanques.

Valor da tarifa é de R$ 3,00, tanto no dinheiro quanto pelo sistema eletrônico Bipay

No percurso da volta, os ônibus saem do Parque dos Tanques e seguem pelas seguintes avenidas: Lauro Sodré, Calama, Farqhuar, Sete de Setembro - até chegar à Praça Marechal Rondon.

TERMINAIS

Ao todo, 11 ônibus atenderão os usuários que pretendem estender o horário e aproveitar um pouco mais. A saída do Parque dos Tanques será à 00h30 nos dias úteis. Aos finais de semana, a saída será 1h da madrugada.

Esses coletivos seguirão para sete terminais: Jardim Santana, Orgulho do Madeira, Morar Melhor, Mariana, Ulisses Guimarães, Cristal da Calama, 4 de Janeiro, Guajará, Norte Sul, Novo Horizonte, Cidade Nova e Cohab Floresta.

TARIFA

O valor da tarifa é de R$ 3,00, tanto no dinheiro quanto pelo sistema eletrônico Bipay. Estudantes pagam R$ 1,50.

Texto:Augusto Soares

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).