Prefeitura de Porto Velho amplia atendimentos e moderniza serviços na rede pública

Desde o início da gestão, em janeiro de 2025, a Prefeitura de Porto Velho tem feito investimentos públicos para ações inclusivas, ampliação, reformas, fortalecimento da infraestrutura dos serviços básicos, parcerias, eventos comemorativos e principalmente promovendo transformações que impactam na vida dos porto-velhenses.

Aparelho de raio-x da UPA Leste voltou a operar

Um dos destaques dessas iniciativas é na área da saúde, que é um direito da população e vem recebendo grande atenção por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Para ampliar e aprimorar os serviços prestados ao cidadão, a Semusa investiu na melhoria, reformas e aumento do número de equipamentos que estão contribuindo para ampliar o acesso e garantir mais um atendimento de qualidade para os moradores dos diversos bairros da capital.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Entre os destaques nesses sete meses de ações, foi o decreto de Situação de Emergência na Saúde Pública do Município. Entre os principais problemas identificados no início da gestão estavam a falta de servidores, equipamentos e uma fila de espera de 23 mil pacientes para consultas ambulatoriais com especialidades. Um compromisso da gestão foi mudar essa realidade, por isso, foi reduzido a demanda com esforço das equipes de saúde com objetivo de melhorar e ampliar serviços, como oftalmologia, que voltou a atender, cardiologia e demais especialidades médicas essenciais.

Pacientes e familiares podem acessar resultados de exames feitos na rede municipal on-line O uso de tecnologias modernizou a vida do povo. Destaque para a criação do aplicativo “Meu Exame ON”. Agora os pacientes e familiares podem acessar resultados de exames feitos na rede municipal on-line e direto pelo celular ou computador com acesso à internet.

Foi necessário reforço nos equipamentos de exames e diagnóstico. O aparelho de raio-x da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste voltou a operar, depois de muito tempo parado. Teve ainda o retorno dos exames de mamografia, após a máquina que presta esse serviço ter ficado parada por dois anos. O total de 349 tablets foram entregues para modernizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde.

A prefeitura firmou parceria com Universidade Federal de Rondônia (Unir) para a implantação do primeiro Hospital Municipal Universitário do Estado (HMU). Essa estrutura será um marco na saúde pública da capital, com apoio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que é responsável direta pelos hospitais universitários federais no país.

Máquina de exames de mamografia ficou parada por dois anos Após as medidas tomadas pelo prefeito Léo Moraes, a população teve mais qualidade nos atendimentos com os atendimentos noturnos em duas unidades básicas de saúde: Manoel Amorim de Matos e Hamilton Gondim. O novo serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 19h à meia-noite, e tem como principal objetivo desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Foi lançado também o edital para o processo seletivo para contratação temporária de profissionais de diversos níveis de escolaridade. O processo seletivo tem como objetivo atender às necessidades emergenciais da saúde pública urbana e rural da capital rondoniense. Serão mais de 600 vagas imediatas oferecidas e ainda cadastros reservas. O resultado final será divulgado no dia 20 de agosto, e a homologação deste resultado acontecerá no dia 21 de agosto.

INVESTIMENTOS

A Unidade de Saúde Vila Teotônio, localizada na zona rural de Porto Velho, foi oficialmente entregue reformada. A revitalização do espaço foi executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com um investimento de R$ 345.022,82 em recursos próprios, e durou dois meses e meio. Também foi entregue à população a nova estrutura da Policlínica Rafael Vaz e Silva, que agora, além dos atendimentos que já eram realizados, passa a disponibilizar uma variedade de especialidades médicas à população.

Unidade de Saúde Vila Teotônio foi oficialmente entregue reformada

A Prefeitura também está transformando vidas, através primeiro do mapeamento de pacientes que necessitavam de cirurgias eletivas e que agora podem realizar esse sonho por meio de convênio com o Hospital Santa Marcelina, renovado em maio deste ano.

Entre as mais recentes novidades, o município Porto Velho é contemplado com R$ 37 milhões do PAC para a saúde. Com seis propostas aprovadas no eixo Saúde, Porto Velho atingiu 100% de aproveitamento nos projetos apresentados. Entre os destaques está a implantação de uma policlínica, com investimento de R$ 30 milhões.

De acordo com o secretário da Semusa, Jaime Gazola, a Prefeitura tem intensificado o trabalho na saúde pública para que a população não sofra como antes. “Esse é o nosso compromisso com a saúde do nosso município. Em cerca de 7 meses a Prefeitura já transformou a vida de muitas pessoas e com essas ações intensas, vamos transformar ainda mais”, finaliza o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais/ José Carlos/ Fernanda Medeiros/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)