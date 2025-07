Prefeitura entrega mais uma praça restaurada à sociedade porto-velhense

O ano de 2025 vem sendo um marco para a cidade de Porto Velho com os trabalhos de reforma das praças e espaços públicos de convivência pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Praça recebeu a instalação de novos bancos, lixeiras, entre outras ações Dando foco à limpeza, restauração, instalação de lixeiras, pontos de iluminação, entre outras ações de revitalização, a Emdur vem dando uma nova cara às praças da capital rondoniense, que, uma por uma, estão recebendo os serviços de melhoria e garantindo a qualidade de vida dos porto-velhenses.

Nesta última semana, a Praça dos Taxistas, localizada no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, recebeu os serviços da Emdur, onde foram promovidas a modernização da iluminação, pintura da quadra de esporte, instalação de novos bancos, lixeiras, entre outras ações que deram outro contorno a esse espaço público.

"A revitalização da Praça dos Taxistas é mais do que uma reforma, é o reflexo do compromisso do prefeito Léo Moraes em devolver dignidade aos espaços públicos de Porto Velho. Iluminação nova, reforma elétrica, pintura e cuidado com cada detalhe. Esse é o padrão de trabalho que a população pode esperar daqui para frente. Praças vivas novamente", destacou Bruno Holanda, presidente da Emdur.

Ao longo de todo o ano, as praças de Porto Velho passarão por pequenas, médias e grandes reformas, de acordo com a realidade de cada uma delas.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)