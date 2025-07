Policlínica Ana Adelaide recebe equipamento de Raio-X que garante atendimentos

A Prefeitura de Porto Velho anunciou nesta quarta-feira (30) a instalação do sexto aparelho de Raio-X em uma unidade de saúde do município desde o início do ano. Dessa vez, a Policlínica Ana Adelaide foi a beneficiada com essa entrega, que reduzirá a fila de atendimento e melhorar o serviço prestado à população.

Essa unidade de saúde estava há vários anos apresentando problemas consecutivos relacionados à quebra do aparelho de Raio-X, que é um equipamento de extrema importância para o diagnóstico de pacientes acidentados que dão entrada na Policlínica Ana Adelaide.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a instalação do Raio-X era uma reivindicação antiga, tanto da sociedade quanto dos profissionais de saúde que atuam nesse espaço, e que agora foi atendida.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a instalação do Raio-X era uma reivindicação antiga

"Nós solucionamos esse problema com tecnologia de última geração, que inclusive coloca o resultado do exame já no sistema para que a equipe possa avaliar, encaminhar o laudo, diagnóstico e tudo o que deve ser feito. Dessa maneira, nós estamos fazendo entregas reais na saúde, que é um gargalo histórico", destacou Léo Moraes.

Além da Policlínica Ana Adelaide, estão entre as unidades que já receberam o equipamento de Raio-X apenas neste ano a Maternidade Municipal, UBS Jaci-Paraná, CEM Rafael Vaz e Silva, UPA Sul e USF José Adelino.

Medidas constantes visando a melhoria do sistema de saúde em Porto Velho seguem sendo promovidas pela Prefeitura de Porto Velho e colocadas como pautas prioritárias nas ações do Poder Executivo.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)