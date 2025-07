Porto Velho sedia o 1º Workshop da Amazônia Ocidental sobre Meliponicultura com foco em produção sustentável

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realiza nos dias 1 e 2 de agosto o 1º Workshop da Amazônia Ocidental sobre Meliponicultura. O evento tem como objetivo fortalecer e difundir o conhecimento sobre a criação de abelhas sem ferrão, atividade que tem ganhado destaque como alternativa sustentável e estratégica para o meio rural.

Foram 200 vagas disponibilizadas e o workshop é voltado para apicultores, meliponicultores, cafeicultores e fruticultores. A programação contempla palestras técnicas, rodas de conversa e vivências práticas, abordando temas que vão desde a biologia das abelhas até manejo e comercialização de produtos.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destaca que o evento é fruto de um trabalho de fortalecimento técnico da cadeia produtiva do mel no município. “A parceria entre a Prefeitura, a Jirau Energia, a Embrapa e a Agrotropical Amazônia permite que o conhecimento científico chegue até o produtor de forma prática e aplicável. Queremos que a meliponicultura ganhe espaço em Porto Velho como fonte de renda, de preservação ambiental e de integração com outras culturas agrícolas”, pontua o secretário.

Participantes realizarão o manejo de abelhas sem ferrão durante uma visita técnica à sede da Agrotropical Amazônia Diego Collet, diretor de Operações da Jirau Energia, reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável da região. “Apoiamos iniciativas que tragam impacto positivo para o meio ambiente e para as famílias do campo. Investir em conhecimento técnico e incentivar boas práticas é essencial para garantir uma produção de mel mais qualificada, com agregação de valor e conservação dos recursos naturais”, ressalta Collet.

Na sexta-feira (1º), o evento acontece na sede da Embrapa, na BR-364, com programação das 7h às 17h30. Entre os destaques, está a palestra do pesquisador e engenheiro-agrônomo da Embrapa, César Teixeira, que abordará o potencial das abelhas como fator de ganho e sustentabilidade agrícola, com foco especial na cultura do café. "A integração entre pesquisa, produtor e políticas públicas é fundamental para o sucesso da meliponicultura. Estamos felizes em contribuir com essa construção coletiva”, afirmou César.

Programação contempla palestras técnicas, rodas de conversa e vivências práticas No sábado (2), os participantes terão a oportunidade de vivenciar, na prática, o manejo de abelhas sem ferrão durante uma visita técnica à sede da Agrotropical Amazônia, localizada na Estrada do Belmont, Km 12. O agroflorestor e meliponicultor Tino Alves, representante da Agrotropical, enfatiza a importância da vivência prática no processo de aprendizado.

“Ver de perto como as abelhas se comportam, como se organiza um meliponário e como a floresta influencia diretamente na produção é uma experiência única e transformadora. A meliponicultura precisa estar aliada à conservação e ao conhecimento ancestral da Amazônia”, destaca.

O evento é uma realização da Semagric, Jirau Energia, Embrapa e Agrotropical Amazônia, com apoio de Faperon, Senar, Sema, Rovema, Dydyo, Mina Linda, Viveiros Brasil e Casa Rural.



Programação:

1º de agosto –Sexta-feira: das 7h às 17h30

Local:Embrapa – BR-364, Km 5,5

2 de agosto –Sábado: das 8h às 12h

Local:Agrotropical Amazônia – Estrada do Belmont, Km 12.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Delcimar Fragoso

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)