Escola Maria Izaura recebe serviço de climatização após décadas de espera

Uma longa espera de quase três décadas que finalmente chega ao seu final. Essa é a nova realidade que será vivida pelos alunos, professores e servidores que utilizam a estrutura da Escola Maria Izaura, que já está recebendo o serviço de instalação de centrais de ar-condicionado em suas dependências.

Ao todo, são 11 centrais que estão sendo instaladas em um serviço promovido através de uma ação integrada entre as secretarias, entre elas, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Léo Moraes afirma o compromisso da gestão com a qualidade na estrutura do sistema básico de ensino De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa iniciativa mostra o compromisso da atual gestão com a qualidade na estrutura do sistema básico de ensino. Ao todo, serão 11 salas refrigeradas que atenderão uma média de 300 alunos nos três turnos de horário escolar.

"Nós temos essa escola há mais de trinta anos e, agora, pela primeira vez, será climatizada. Era um apelo dos nossos profissionais da educação e dos nossos alunos, e a gente já consegue conferir no primeiro ano. Sabemos que ainda tem muita coisa a ser realizada e não vamos descansar enquanto não fizermos de tudo para melhorar a nossa Porto Velho", destacou Léo Moraes.

Ações como pequenos reparos, trocas de maçanetas, pintura das portas, troca de toda a instalação elétrica, fechamento dos vãos com placas de drywall para maior eficiência energética e resfriamento das salas, além de uma limpeza geral, também estão sendo realizados na unidade escolar.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Semed

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)