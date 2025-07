Turistas europeias encerram imersão amazônica com encantador passeio de barco pelo rio Madeira

Uma Amazônia autêntica, viva e inesquecível. Assim pode ser resumida a experiência de um grupo de turistas e empresárias portuguesas que passaram uma semana em Porto Velho (RO) em uma verdadeira imersão cultural, histórica e natural. A visita, realizada com apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), encerrou com um passeio de barco ao entardecer pelo majestoso rio Madeira.

Grupo foi recepcionado no Complexo do Porto do Cai n’Água para o passeio de barco pelo rio Madeira O grupo de CEOs e empresárias portuguesas, envolvidas na expedição "Reconexão – Desenvolvimento Humano e Empresarial", vivenciou experiência única ao longo dos sete dias em Rondônia. Elas percorreram pontos turísticos emblemáticos em Porto Velho, além de interações marcantes com povos originários da região. “Estamos conhecendo a Amazônia que nem todo mundo conhece – Porto Velho, em Rondônia”, disse uma das visitantes, resumindo o sentimento coletivo do grupo.

PONTO ALTO

Na tarde de segunda-feira (28), o grupo foi recepcionado no Complexo do Porto do Cai n’Água para o ponto alto da estadia: o passeio de barco pelo rio Madeira. A bordo de uma embarcação decorada com toques regionais, ao som de músicas típicas e com petiscos da gastronomia local, as turistas puderam contemplar o pôr do sol amazônico durante uma hora de trajeto entre a Usina Hidrelétrica e a ponte sobre o rio.

É um momento importante para Porto Velho entrar no mapa do turismo internacional, explicou o Aleks Palitot No caminho, além da paisagem exuberante, avistaram botos e sentiram de perto a energia vibrante das águas que movem a cidade. “Nós estamos finalizando um receptivo de turistas pela primeira vez. A Prefeitura de Porto Velho, através da Semtel, em parceria com a Embratur, está trazendo europeus para roteiros criados aqui mesmo. Elas passaram por pontos históricos, comunidades tradicionais, gastronomia e agora estão vivendo o circuito beiradeiro. É um momento importante para Porto Velho entrar, de fato, no mapa do turismo internacional”, explicou o secretário-executivo de Turismo, Aleks Palitot.

IMPRESSÕES

As impressões marcadas pela cidade foram profundas. A empresária portuguesa Cristina Araújo, do setor capilar, demonstrou gratidão e encantamento: “Fui muito bem acolhida desde o primeiro dia. Foi uma surpresa conhecer uma história tão rica que desconhecíamos. Eu saio tão rica de conhecimento que, com certeza, voltarei para trazer mais pessoas. As pessoas aqui são maravilhosas, muito acolhedoras. E hoje, para finalizar, esse passeio foi a cereja do bolo. Consegui ver o boto, foi emocionante”.

Para a empresária portuguesa, Ana Cristina, o roteiro superou as expectativas Para a também empresária portuguesa, Ana Cristina, o roteiro superou as expectativas: “Parece que estivemos aqui por mais de um mês, de tanta intensidade e diversidade. Conhecemos o Centro, fizemos o passeio de Litorina, estivemos com os povos originários, e agora esse lindo passeio no Madeira. Vamos levar tudo isso no coração. Fomos acolhidas com muito amor”.

Já Marise Gasparini, empresária e coordenadora da expedição, destacou a força transformadora da experiência. “O projeto Ser Mais Vida trouxe essa reconexão, mesmo dentro de uma agenda executiva. Escolhemos Porto Velho pela essência, pelo calor humano, pela natureza. Foram sete dias de transformação, e tudo o que consumimos foi regional. Saímos gratas e encantadas com a cidade e com o carinho da Semtel”.

Um novo caminho para o turismo internacional

A iniciativa faz parte das ações do projeto “Novas Rotas do Brasil”, promovido pela Embratur, que busca fortalecer destinos brasileiros ainda pouco explorados pelo turismo internacional. Porto Velho figura agora neste novo mapa, com destaque para sua autenticidade, cultura e natureza preservada.

“Estamos propondo uma nova Amazônia ao olhar estrangeiro, saindo do circuito tradicional Manaus-Belém, e apresentando Porto Velho. Essa cidade tem muito a oferecer, do patrimônio histórico às danças, do etnoturismo ao pôr do sol no Madeira. Um destino que emociona e transforma”, reforçou novamente Aleks Palitot, celebrando o êxito da missão.

Para as visitantes, fica a memória de uma experiência única. Para a cidade, a certeza de que o mundo começa a descobrir suas belezas.

Texto:Jhon Silva

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)