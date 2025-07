Sorteio define grupos para a próxima fase do campeonato de Futebol de Várzea 2025

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), realizou, na última segunda-feira (28), o sorteio oficial dos grupos da tradicional Copa Madeirão de Futebol de Várzea. O evento aconteceu no auditório da Semtel, localizado na avenida Amazonas, bairro Aponiã, às 19h.

A cerimônia contou com a presença do secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, e do secretário-executivo de Esportes, Cássio Moura, além de representantes das equipes e lideranças esportivas da cidade.

No total, 16 times estão classificados para a disputa da edição 2025, divididos em quatro grupos (A, B, C e D). O sorteio foi feito de forma aberta, garantindo transparência e envolvimento das comunidades participantes.

GRUPOS DEFINIDOS

Cerimônia contou com a presença do secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, e do secretário-executivo de Esportes, Cássio Moura Grupo A

* São Sebastião

* Amigos do Garcia

* Embratel

* CRP

Grupo B

* VIP FC

* Pinheiros FC

* Rosas de Ouro

* K-10 FC

Grupo C

* Garra Corinthiana

* Galáticos

* Unidos Barça

* Atlético Rondoniense

Grupo D

* ABC FC

* Real São Sebastião

* Madeirão Desfruta

* Amigos do Maraka

FORMATO DA COMPETIÇÃO

A fase de grupos será disputada no formato “todos contra todos”, com os dois melhores colocados de cada grupo avançando para a próxima fase eliminatória. Os jogos acontecerão em três campos: Campo do 13, Campo do Esperança e Campo da Vila Olímpica.

INÍCIO DA COMPETIÇÃO

A fase de grupos começa no dia 1º de agosto, com a partida de abertura entre São Sebastião e CRP, válida pelo Grupo A, no Campo da Vila Olímpica.

“A Copa Madeirão é mais do que futebol, é inclusão, é comunidade unida”, destacou o secretário Paulo Moraes. A Copa Madeirão é reconhecida como um dos maiores eventos do futebol de várzea da região Norte, promovendo o esporte amador, incentivando a convivência comunitária e revelando talentos locais.

Texto:João Paulo Savino

Fotos:Semtel

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)