Workshop mobiliza rede de ensino de Porto Velho para avaliar resultados do Saero e definir estratégias pedagógicas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Departamento de Políticas Educacionais (DPE), realiza na próxima sexta-feira, 1º de agosto, o Workshop “Inovação e Excelência no Ensino: Desafios e Oportunidades”. O encontro tem como propósito oferecer um espaço formativo e estratégico para que os profissionais da educação possam refletir, de forma coletiva, sobre os desafios apontados pelos resultados mais recentes do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero).

O evento acontecerá no auditório da São Lucas Educacional Campus 2, rua João Goulart, 666, bairro Mato Grosso, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h30, e vai reunir diretores, vices, orientadores, supervisores, professores e técnicos das escolas da rede municipal de ensino que buscarão a construção de ações pedagógicas colaborativas e inovadoras, capazes de impulsionar a qualidade da aprendizagem e contribuir para a melhoria dos indicadores educacionais da rede municipal.

“É hora de unir forças, rever práticas e olhar para o futuro com coragem e inovação. Queremos transformar os dados em oportunidades reais de crescimento para nossas escolas”, afirmou Vera Lúcia Borges, diretora do Departamento de Políticas Educacionais.

Além de palestras, painéis interativos e momentos de escuta ativa, o workshop contará com a participação da renomada especialista em educação Cláudia Costin, que abordará o tema “Desafios e avanços da Educação Básica no Brasil: a importância de se trabalhar com dados”.

Durante o evento, também serão apresentadas as ações desenvolvidas pela Semed no primeiro semestre de 2025 e os projetos que serão implementados no segundo semestre. A ideia é reforçar a transparência e o alinhamento das metas educacionais com toda a rede.

“A educação precisa ser conduzida com planejamento, responsabilidade e compromisso com o aluno. Esse workshop marca o início de uma nova fase para a educação municipal: mais integrada, mais analítica e mais inovadora,” destacou o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio.

A ação faz parte do esforço da atual gestão municipal para fortalecer a educação pública com base em dados, boas práticas e valorização profissional, revertendo o cenário de baixo desempenho evidenciado nas avaliações externas e promovendo uma educação mais eficiente e centrada no estudante.

Texto:Meiry Santos

Foto:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)