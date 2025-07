Rua Antônio Violão recebe serviços de preparação para asfalto no bairro Escola de Polícia

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está realizando obras de encascalhamento e preparação de base na rua Antônio Violão, localizada no bairro Escola de Polícia. Os serviços fazem parte do cronograma de melhorias na malha viária da capital.

A via está passando por intervenções importantes para garantir a futura pavimentação asfáltica, beneficiando diretamente os moradores e motoristas que trafegam pela região.

A equipe da Seinfra está trabalhando na compactação do solo e na aplicação de cascalho para garantir uma base sólida e resistente. A rua Antônio Violão é uma das principais vias de acesso dentro do bairro, e há muito tempo a comunidade aguardava por essa melhoria.

Durante o período chuvoso, a situação da via se agravava, dificultando o tráfego e causando transtornos aos moradores. Com a execução do encascalhamento e nivelamento, a Prefeitura está preparando o terreno para a aplicação da pavimentação asfáltica, o que vai representar um ganho significativo em mobilidade urbana, conforto e segurança para os moradores da região.

Além da melhoria no tráfego, a obra também contribui para a valorização da região e para o escoamento de água das chuvas, reduzindo o risco de alagamentos e acúmulo de lama. O serviço faz parte de um conjunto de ações da Seinfra que visa recuperar e estruturar ruas de bairros que ainda não possuem pavimentação definitiva. A meta da gestão municipal é ampliar o alcance das obras de infraestrutura, garantindo mais qualidade de vida à população. A Seinfra reforça que o trabalho continua em diversas frentes pela cidade.

A expectativa é que, com a conclusão da base, a pavimentação asfáltica seja executada em breve, consolidando mais uma etapa no desenvolvimento urbano de Porto Velho.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (Secom)